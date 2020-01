Economia Sindicatos marcam manifestação no INSS contra contratação de militares Segundo o presidente da entidade, Rudinei Marques, ação vai acontecer em todas as agências do INSS no País

Em reação à decisão do governo de contratar militares da reserva para reduzir a fila de espera por benefícios do INSS, servidores preparam uma manifestação para a próxima sexta-feira (24) “em defesa do concurso e do serviço público”. A convocação foi divulgada hoje pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate). Segundo o pres...