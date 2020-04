Economia Sindicato teme que fila do INSS cresça

Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em função das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, a maioria dos seus servidores que estava em atendimento nas agências, agora está em regime de teletrabalho. Diretor de Organização e Políticas Sindicais do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúd...