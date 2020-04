O Sindicato Rural de Rio Verde lançou nesta segunda-feira (06), uma campanha para arrecadar dinheiro e comprar materiais, alimentos ou outros produtos necessários para as famílias carentes cadastradas no Comitê de Enfrentamento Social e Econômico ao Coronavírus no Município de Rio Verde. Até o momento a campanha já arrecadou aproximadamente 80 cotas. Cada uma vale R$ 250,00.

Segundo a entidade, os cooperados e não cooperados podem doar quantas vezes quiserem. Veja na foto acima como ajudar.

“Sabemos que muitas famílias do município já foram afetadas pelo Covid-19 e agora é a hora, mais uma vez, dos produtores rurais se unirem e mostrarem que algumas sacas de soja, milho ou até mesmo um garrote não farão falta nas propriedades”, afirmou o presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Luciano Jayme Guimarães.