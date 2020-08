Economia Sindicato quer discutir trabalho remoto de servidores

“O município não acompanhou uma tendência do home office que é mundial”, cobra o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Goiânia (SindiGoiânia), Ronaldo Gonzaga. Ele explica que o tema será pauta de discussão com a Prefeitura e defende que uma parcela maior de trabalhadores poderia fazer atividades de casa. Dos servidores que puderam desempenar ...