Economia Sindicato alerta que comerciário não pode trabalhar no feriado Com convenção coletiva vencida, Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (Seceg) afirma que é preciso um acordo para o trabalho no dia 1º de maio

Trabalhadores e empresários do comércio goiano ainda não chegaram a um acordo para a convenção coletiva deste ano, que está vencida desde o início deste mês. Sem isso, o Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (Seceg) divulgou nesta terça-feira (27) que não é possível trabalhar no feriado de 1º de maio (sábado). Segundo o sindicato, um grupo ...