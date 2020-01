Economia Simples exclui empresas que têm pendências

As micro e pequenas empresas que não regularizaram as pendências com o Simples Nacional – regime tributário especial para pequenos negócios – foram excluídas do programa ontem. Elas terão agora até 31 de janeiro para resolver a situação e pedir o retorno ao regime.Segundo a Receita Federal, enquanto não vencer o prazo para pedir a opção pelo Simples Nacional, o con...