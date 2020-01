Economia Sicredi está com vagas de emprego abertas em 12 cidades de Goiás As vagas são para cargos de níveis médio e superior. Saiba como participar

O Sicredi está com 319 vagas de emprego abertas em 12 cidades de Goiás e em mais 15 estados. As oportunidades são para candidatos de ensino médio e superior. A cooperativa ainda conta com vagas para pessoas com deficiência, estágio e jovem aprendiz, além de cadastro no banco de talentos. Os cargos disponíveis são de auxiliar administrativo, assistente de atendimento, gerent...