Economia Shoppings retornam atividades limitadas a 30% da capacidade em Goiânia Centros comerciais vão reabrir na próxima segunda-feira (22) para atendimento presencial; decreto municipal traz regras para evitar aglomerações

Decreto da Prefeitura de Goiânia, publicado nesta sexta-feira (19), liberou o funcionamento dos shoppings na capital a partir de segunda-feira (22). Porém, eles poderão funcionar apenas com 30% da capacidade máxima e com um terço das vagas de estacionamento. O documento assinado pelo prefeito Iris Rezende (MDB) na tarde de ontem, após reunião do Comitê de Crise, também p...