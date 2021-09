A semana de celebração da Independência do Brasil também marca um período de aquecimento do comércio nacional. Desde o ano passado, os dias anteriores e posteriores ao 7 de setembro recebem ações promocionais que remetem ao tradicional Black Friday dos Estados Unidos. A ação é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com os varejistas e apoiada pela Associação Brasileira de Shopping Center (Abrasce).

Neste ano, várias empresas aderiram à movimentação em Goiás. Confira:

Diversos shoppings da região metropolitana, como o Aparecida Shopping, o Buriti Shopping e o Shopping Bougainville oferecem descontos de até 50% nas lojas físicas. No caso do Passeio das Águas, as ofertas chegam a 70%.

O Goiânia Shopping não divulgou suas promoções, mas informou que terá serviço gratuito de assistente de compras. Para ter acesso à facilidade, basta o interessado chamar a assistente pelo WhatsApp (62) 99311-4468 e dizer qual produto está buscando. O estabelecimento também oferece cashback e entrega gratuita.

O Mega Moda, formado pelos shoppings atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, entrega descontos para os compradores do atacado e varejo renovarem seus estoques. Neste ano, o complexo também abrirá as portas no dia 07 de setembro, das 8h às 18h.

As Casas Bahia anunciaram cortes de preço de até 70% em compras no aplicativo, parcelamento em até 30 vezes sem juros no cartão da marca e milhares de produtos com frete grátis. As promoções são válidas entre 5 e 20 de setembro.

A Novo Mundo oferecerá condições especiais de compra no carnê e prazos diferenciados em todas as linhas de produtos. As promoções podem ser aproveitadas em todas as lojas físicas, site, aplicativo, televendas e WhatsApp da rede.

Já a Tok&Stok garante descontos de 30%, além de montagem e frete grátis para compras acima de R$100. Durante a campanha, a marca oferece condições especiais de pagamento, em até 10 parcelas sem juros, com valor mínimo de R$10, no e-commerce www.tokstok.com.br.