Shoppings de Rio Verde voltam a funcionar, mas em esquema drive-thru durante a pandemia

Em live na manhã desta quarta-feira (6), o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), informou que os shoppings centers da cidade receberam autorização para voltar a funcionar a partir desta quarta, mas em esquema drive-thru. O secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável do município, Denimárcio Borges, explicou que a decisão é fruto do plano de contingenciamento apresentado pelo setor, que não foi contemplado na flexibilização das atividades comerciais iniciada na segunda-feira (27) passada. ...