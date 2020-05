Economia Shoppings de Goiás criam meios para venda no Dia das Mães Para amenizar impacto na segunda melhor data para o varejo, centros de compra oferecem delivery, drive thru e promoções

Fechados por conta da pandemia de coronavírus, os shoppings tentam salvar o Dia das Mães com estratégias de venda à distância com entrega em casa ou por meio de drive thru. A data, que é considerada a segunda mais tradicional e melhor para o varejo, depois do Natal, tem promoções e até brindes para atrair o interesse dos clientes pelas lojas dos centros de compra. ...