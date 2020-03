O Flamboyant Shopping divulgou nesta quarta-feira (18) que a partir desta quinta-feira (19) as lojas ficarão fechadas por um período de 15 dias. A medida é resultado de decreto do governo estadual que prevê ações para ampliar o combate à disseminação coronavírus.

Neste período, o shopping oferecerá apenas serviços essenciais, como o de farmácias, supermercados e delivery das operações de alimentação.

O shopping já havia reduzido preventivamente o funcionamento das lojas, que na data de hoje (18) de março, estarão abertas das 12h às 20h.

“A partir de quinta-feira, 19 de março, em cumprimento ao decreto estadual nº 9.637, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, as lojas suspenderão o atendimento temporariamente, pelo prazo de 15 dias, até novo aviso”, diz trecho da nota.