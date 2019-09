Economia Setor produtivo propõe mudanças para evitar crescimento de tributo

O presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, informa que o setor empresarial já fez alguns substitutivos ao projeto, através das bancadas goianas na Câmara e no Senado, com sugestões de modificações que precisam ser feitas. Entre as preocupações, estão a necessidade de limitação da carga tributária e a questão da regressividade, que pode tornar o sist...