O setor produtivo goiano iniciou 2021 com a previsão de receber R$ 1,98 bilhão em recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para financiar projetos de empreendedores dos segmentos rural e empresarial. Porém, a expectativa é ultrapassar os R$ 2,4 bilhões que foram investidos no ano passado por causa do remanejamento de recursos que deixarão de ser usados por outros Estados da região e pelo Distrito Federal, como aconteceu em anos anteriores. A meta dos gestores do fundo é pulverizar mais a concessão de recursos empresariais este ano.

Goiás começou 2020 com uma previsão de R$ 1,6 bilhão em recursos do fundo, volume que foi crescendo ao longo do ano com o aumento da demanda e atingiu os R$ 2,48 bilhões liberados. Por isso, em 2021, a meta é, pelo menos, repetir o total investido no ano passado. O secretário da Retomada do Governo de Goiás e presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado, que administra o FCO, César Moura, explica que a estimativa de recursos se dá no início do ano e vai até o dia 31 de agosto e o volume não aplicado é novamente remanejado para os outros Estados da região.

Ele lembra que o valor sempre costuma subir no segundo semestre de cada ano, pois o banco trabalha com uma projeção de devolução dos financiamentos em aberto, que todo ano é superado, com a redistribuição dos valores. César Moura também lembra que cerca de 70% dos recursos destinados ao Distrito Federal também acabam sendo gastos nos municípios da Ride.

O comportamento do retorno dos financiamentos, ou seja, o pagamento das parcelas pelos tomadores, também é importante para o aumento do volume de recursos. No início do ano passado, os pagamentos foram suspensos por causa da pandemia, mas a adesão não foi tão grande e o retorno dos financiamentos ao longo do ano acabou sendo maior que o esperado. Um dos motivos é que a maior parte dos projetos financiados no Estado vai para o agronegócio, setor que não tão foi afetado pela pandemia e que fez a maioria dos retornos.

Movimentação

Em 2020, mais de R$ 43,78 bilhões foram concedidos a empreendedores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste por meio dos Fundos Constitucionais das três regiões (FNO, FNE e FCO). A região que movimentou mais recursos foi a Nordeste, com R$ 25,8 bilhões em contratações, seguida pelo Norte, com R$ 10,48 bilhões, e pelo Centro-Oeste, com R$ 7,5 bilhões em financiamentos.

A inadimplência do FCO em geral é de 0,4%, chegando a até 0,5%, mas registra apenas 0,2% em Goiás. “Este ano, estamos pedindo novamente a suspensão do pagamento por conta desta segunda onda da doença”, informa o secretário. Ele lembra que setores como comércio e turismo continuam muito afetados pelas medidas de isolamento. Desde 2019, os gestores do FCO também tentam fazer com que os outros bancos repassadores, as cooperativas de crédito e a GoiásFomento recebam mais recursos do fundo, pois a grande maioria ainda está com o Banco do Brasil.

A meta também é pulverizar mais os recursos entre o setor empresarial. Segundo César Moura, houve um grande número de reclamações de que os recursos iam sempre para as grandes empresas. “Agora, para receber os recursos, a empresa terá que ter ações sociais, com contrapartidas como geração de renda para assentamentos, criação de cooperativas para fomentar cadeias produtivas, doação de alimentos ou de recursos para bolsas de qualificação”, explica César.

Vale lembrar que as taxas oscilam entre 0,4% e 0,5% ao mês, com até 12 anos de pagamento, em média, com carência ou não, dependendo da atividade. No ano passado, pequenos empreendedores do Centro-Oeste também utilizaram a linha emergencial do FCO contra o Covid-19 e movimentaram R$ 220 milhões em 2.913 operações de crédito.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, explica: “A orientação que temos do presidente Bolsonaro é de fazer esses repasses chegarem ao maior número de beneficiários e municípios nestas regiões que historicamente têm mais dificuldade. Dessa forma, a economia é menos impactada neste período de pandemia e, ao mesmo tempo, damos suporte às empresas para que os empregos sejam mantidos”.

Empreendedores podem renegociar as dívidas

Os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia editaram uma portaria conjunta que estabeleceu os procedimentos e condições gerais para que os empreendedores inadimplentes com os Fundos Constitucionais possam renegociar suas dívidas. Os três fundos acumulam mais de R$ 10,6 bilhões em dívidas de cerca de 500 mil pessoas físicas e jurídicas, sendo que 98% dos débitos são de até R$ 100 mil, ou seja, de pequenos devedores.

Poderão ser renegociadas operações que tenham sido contratadas há, no mínimo, sete anos, ou dez anos contados da última renegociação, e que tenham sido integralmente provisionadas há pelo menos um ano ou lançadas totalmente em prejuízo nas demonstrações financeiras dos Fundos Constitucionais. O prazo de quitação será de até 120 meses, com descontos de até 70% do valor total dos créditos a serem renegociados e atualização da dívida pelo encargo previsto no último instrumento contratual.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, lembra que muitas empresas que utilizaram recursos desses fundos há vários anos fizeram a contratação sob condições financeiras bem mais rigorosas que as atuais. Além disso, muitas vêm sofrendo com a longa recessão que o País e o mundo vivem nos últimos anos, o que era impossível prever na época da tomada do crédito.

“A inadimplência inviabiliza a retomada dos investimentos, contrariando a finalidade dos próprios fundos, que é aumentar a produtividade dos empreendimentos, geração de novos postos de trabalho, aumento da arrecadação e melhor distribuição de renda nestas regiões”, ressaltou o ministro. A renegociação deverá ser feita diretamente com os bancos administradores dos Fundos Constitucionais. O mutuário deverá fornecer informações econômico-financeiras que permitam à instituição financeira avaliar as condições de renegociação. Uma das modalidades para a quitação é o pagamento direto de parcelas sobre o valor devido. Outra forma é a garantia por meio de bens do mutuário.