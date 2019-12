Economia Setor prevê aumento de 2,3% na produção de carne de frango para 2019 Carne suína também tem aumento e deve chegar a 2,5% a mais do que o ano anterior

A produção de carne de frango no país deve chegar a 13,15 milhões de toneladas em 2019, 2,3% a mais do que no ano anterior. As exportações devem acumular 4,2 milhões de toneladas, uma alta de 2,4% ante as 4,1 milhões de toneladas de 2018. De janeiro a novembro, as exportações atingiram US$ 6,358 bilhões, 6,1% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os dados foram d...