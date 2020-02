Economia Setor espera vender 10% mais que em 2019

As empresas do mercado imobiliário venderam 6.788 imóveis novos em 2019, um incremento de 4,5% em relação ao ano anterior, quando foram comercializadas 6.496 unidades. O volume de vendas somou R$ 2,5 bilhões, 9% mais que em 2018, quando foram fechados R$ 2,3 bilhões em negócios, segundo a pesquisa de mercado relativa ao quarto trimestre do ano, divulgada ontem pela Asso...