Economia Setor empresarial é contra retomada de quarentena em Goiás Lideranças de entidades discordam do regime alternado de 14 dias fechado e 14 dias aberto e criticam o que consideram falta de diálogo do governo com setor produtivo

Representantes do setor empresarial em Goiás se manifestaram contrários ao isolamento intermitente de 14 dias por 14. A medida para frear os casos de Covid-19 foi informada ontem em reunião online do governador Ronaldo Caiado (DEM) com prefeitos. Porém, foi recebida com críticas por empresários, pelo impacto no caixa das empresas e pela falta de diálogo para uma decisão c...