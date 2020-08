Economia ‘Setor deve voltar ao patamar anterior à crise apenas em 2023’, economista da CNC Economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê recuperação lenta pós-pandemia; prejuízo em Goiás chegou a R$ 2,8 bi

O turismo brasileiro é formado por uma longa e complexa cadeia. Esta característica fará com que o setor se recupere lentamente da crise provocada pelo novo coronavírus. Esta é a conclusão do economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) Antonio Everton.Na retomada gradual do setor, os brasileiros devem dar preferência para destinos domésticos....