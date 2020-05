Economia Setor de serviços tem pior resultado em Goiás desde a greve dos caminhoneiros Dados publicados pelo IBGE mostram que queda em março foi 4% em relação a fevereiro; resultado é atribuído à crise provocada pela pandemia de coronavírus

O setor de serviços registrou em março de 2020 a pior queda em Goiás (-4%), comparado com o mês anterior, desde a greve dos caminhoneiros, que aconteceu maio de 2018 (-5,5%). Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira. Entre as categorias que fazem parte do setor de serviços estão transporte, alimentação, c...