Economia Setor de serviços tem pior resultado da série histórica em Goiás Em março, recuo chegou a 8,5%; em parte, devido à greve dos caminhoneiros

O setor de serviços teve o pior desempenho da série histórica para um mês de março em Goiás, com queda de 8,5% sobre o mesmo período do ano passado. O resultado ruim foi puxado por uma queda de 13,8% nas empresas que prestam serviços de transportes, auxiliares dos transportes e correios no Estado. Entre os problemas, estão a queda na produção das indústrias e o custo ...