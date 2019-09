Economia Setor de serviços registra crescimento tímido em julho Serviços prestados à família é a categoria que registrou o menor índice na comparação com o mês de junho

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (12) apontam que Goiás teve um avanço de 0,2% no setor de serviços no mês de julho na comparação com junho. No entanto, a alta não foi suficiente para que houvesse uma recuperação das perdas no ano. Apesar do aumento na demanda, Goiás registrou a quarta pior variação do Paí...