Economia Setor de serviços impulsiona geração de empregos formais Com saldo de 4.054 novas vagas, Estado registrou aumento de 0,33% em relação ao mês de julho; no País, os números indicam o melhor mês de agosto desde 2013

Com participação principal do setor de serviços, Goiás terminou o mês de agosto com 4.054 novas vagas de emprego. O número é resultado de 50.725 admissões e 46.671 desligamentos. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado ontem pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. O saldo de novas vagas representa aumento de 0,33...