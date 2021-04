Economia Setor de serviços cresce 3,7% em fevereiro e supera nível pré-pandemia, segundo IBGE Segundo o IBGE, são nove meses consecutivos de taxas positivas nos serviços

O setor de serviços cresceu 3,7% em fevereiro em relação a janeiro, resultado acima do previsto e que representa uma volta ao período pré-crise. Apesar do bom resultado, a recuperação do setor ainda é desigual e há dúvida sobre sua continuidade diante do recrudescimento da pandemia. Os dados são da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), divulgada nesta quinta-feira (15) p...