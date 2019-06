Economia Setor de serviços cresce 0,3% em abril, aponta dados do IBGE Segundo o Instituto, três das cinco atividades cresceram em abril frente a março, com destaque para serviços de informação e comunicação (0,7%), que recupera, assim, parte da perda de 1,8% registrada no mês anterior

Depois de acumular perda de 1,8% nos primeiros três meses do ano, o setor de serviços cresceu 0,3% em abril frente a março. Os dados com ajuste sazonal (acerto sobre taxas para compensar variações de estações do ano) foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (13). De acordo com o IBGE, o volume de serviços...