Economia Setor de serviços avança 0,7% em abril Em relação a abril de 2020, fase inicial da pandemia, houve alta de 19,8%, mas ainda está em patamares abaixo do período pré-pandemia

Em tentativa de reação, o setor de serviços teve desempenho positivo em abril. Na comparação com março, o volume de negócios subiu 0,7% no país. Mesmo com o avanço, o setor está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). ​Em relação a a...