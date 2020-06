Economia Setor de serviços apresenta queda de 9,4% em Goiás Pesquisa do IBGE aponta que em abril ante março o recuo do volume de serviços no Estado foi o maior desde 2011; no País, redução ficou em 11,7%

O setor de serviços registrou uma queda de 9,4% em Goiás no mês de abril na comparação com o resultado de março, segundo revela a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada ontem pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recuo, segundo o IBGE, é o terceiro consecutivo para o segmento no Estado e o maior da série histórica goiana, que iniciou em feve...