Economia Setor de franquias cresce 6,4% no primeiro semestre A receita subiu de R$ 79,496 bilhões para R$ 84,586 bilhões

O faturamento do setor de franquias nacional teve crescimento de 6,4% no primeiro semestre do ano. A receita subiu de R$ 79,496 bilhões para R$ 84,586 bilhões. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Nos últimos 12 meses, a receita do mercado de franchising evoluiu 6,9%, atingindo R$ 179,933 bilhões. Já no segundo trimestre io setor ...