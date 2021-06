Economia Setor de casa e construção é o que mais cresce no mercado de franquias Mercado imobiliário aquecido e demanda das famílias em quarentena dão impulso ao segmento

Impulsionado pela pandemia, o setor de casa e construção foi o que mais cresceu dentro do mercado de franquias. O faturamento desse grupo teve uma alta de 19,6% de abril de 2020 a março de 2021 em comparação com os 12 meses anteriores. Já o número de unidade aumentou 36,5% no primeiro trimestre deste ano em relação ao do ano passado, segundo dados da ABF (Associação Brasil...