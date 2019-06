Economia Setor automotivo cresce, mas não é suficiente para recuperar perdas dos últimos anos Balanço mostra que a produção de veículos teve alta de 29,9% em maio, em comparação com o mesmo mês de 2018

O crescimento que o setor automotivo vem registrando neste ano ainda não é suficiente para recuperar as perdas da indústria nos últimos anos, disse hoje (6) o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Carlos Moraes. “É um crescimento muito pequeno ainda para recuperar todas as perdas que tivemos no período de 2014 a...