Economia Sete mil militares da reserva vão atuar para reduzir fila no INSS No País, chegam a 2 milhões os que esperam pela concessão de benefícios; em Goiás, são cerca de 30 mil solicitações realizadas após a reforma

O governo vai contratar até 7 mil militares da reserva das Forças Armadas para auxiliar no atendimento nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e liberar servidores do órgão para reforçar a análise dos benefícios. O objetivo, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, é pôr fim à fila de 1,3 milhão de pedidos sem análise há ...