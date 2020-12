Economia Servidores voltam com receio ao trabalho presencial em Goiás Presidente do Sindipúblico diz que, só nesta segunda-feira (7), já recebeu mais de 30 denúncias de que não há condições favoráveis para a saída do teletrabalho em meio à pandemia

Os servidores público do Estado retornaram ao trabalho presencial nesta segunda-feira (7), seguindo decreto, do dia 30 de novembro, que determinou o fim do teletrabalho no governo de Goiás. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás (Sindipúblico), Nylo Sérgio, os funcionários não estão seguros de que os ambientes de trabal...