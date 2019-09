Economia Servidores já se mobilizam para tentar barrar perda salarial e de estabilidade Frente Parlamentar foi criada para resistir a reforma administrativa ‘dura’

Os servidores públicos federais começam a preparar suas barricadas contra a reforma administrativa prometida pelo governo Jair Bolsonaro. Sem espaço no Orçamento para reajustes salariais no próximo ano, os funcionários das principais carreiras civis do Estado, que são os ligados ao Executivo Federal, vão concentrar os esforços para evitar uma reforma tão “dura” quanto d...