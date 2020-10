Economia Servidores da Saúde voltam a poder tirar férias e fiscalizadores receberão data-base de 2010 Medidas foram assinadas pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), nesta quarta-feira (28)

Nesta quarta-feira (28), Dia do Servidor, o prefeito Iris Rezende (MDB) liberou férias para os trabalhadores municipais da Saúde, que estavam suspensas desde o início da pandemia da Covid-19, e assinou um acordo para pagamento da data-base de 2010 dos funcionários da fiscalização de Goiânia. No caso do trabalhadores da Saúde, além das férias, o prefeito também libero...