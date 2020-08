Economia Servidores concentram 6 das 10 ocupações mais bem pagas Dados do Imposto de Renda revelam vantagens do funcionalismo; ajuste abriria espaço anual de R$ 15 bilhões no Orçamento

Entre as 10 ocupações mais bem pagas no Brasil, 6 estão no setor público –4 delas entre as "top 5". No agregado de atividades de uma mesma área, a renda média de servidores praticamente empata com a de investidores e rentistas –e ganha dos empresários. Nesse quesito, 3 dos 5 maiores rendimentos médios são de funcionários do Estado. Levantamento da FGV Social ...