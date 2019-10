Economia Servidor público federal ganha no Brasil, em média, o dobro da iniciativa privada Nos Estados, os salários são 36% mais elevados; nos municípios não há diferença salarial em relação à iniciativa privada

Os servidores públicos federais ganham no Brasil em média quase o dobro (96%) dos trabalhadores que exercem função semelhante nas empresas do setor privado. O chamado “prêmio salarial” do funcionalismo do governo federal é o mais alto numa amostra de 53 países pesquisados pelo Banco Mundial (Bird). Nos Estados, os salários são 36% mais elevados. Nos municípios não há...