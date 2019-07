Economia Serviços temem pagar o pato Setor sairia prejudicado caso proposta de unificação de alíquotas avance; segundo especialistas, sem imposto a compensar, resultado seria um forte aumento do tributo

A reforma tributária é uma das grandes bandeiras do setor empresarial hoje. Mas as propostas que tramitam na Câmara Federal e no Senado já estão gerando críticas de alguns setores econômicos e recebendo propostas de emendas. A PEC 45/2019, apresentada pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP), por exemplo, que prevê a unificação de impostos federais, estaduais e municipais, j...