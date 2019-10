Economia Serviços digitais vão entrarno cálculo da inflação oficial Serviços como Spotify, Netflix, Amazon e Uber já estão tão presentes na vida dos brasileiros que passarão a integrar a cesta de produtos pesquisados para o cálculo da inflação oficial no País a partir do ano que vem

O empresário Daniel Tambarotti sempre gostou de ouvir música e assistir a filmes, mas mudou, na última década, a forma como tem desfrutado de suas preferências culturais. Ele trocou a ida ao cinema e aquisições de CDs e DVDs por sessões caseiras via serviços de streaming.“Pago uns R$ 100,00 por mês ao todo com essas pequenas assinaturas. Elas ocupam tanto do meu tempo e s...