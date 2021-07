Economia Serviços às famílias em Goiás têm alta recorde de 159% em maio Após forte retração devido à pandemia, setor registra o maior crescimento da série histórica na comparação com o mesmo período do ano passado

]Empresas do setor de serviço em Goiás tiveram crescimento expressivo dos trabalhos no primeiro semestre deste ano, após a forte retração decorrente de fechamento no mesmo período de 2020 devido à pandemia. No último mês de maio, o volume de serviços no Estado foi 27,2% maior que no mesmo período do ano passado, o maior crescimento da série histórica, segundo a Pesquisa Me...