Economia Serviço de streaming da Disney será lançado em novembro "Disney +" ficará disponível nos EUA e, depois, em outros países

A plataforma de streaming da Disney, chamada de "Disney +", estará disponível ao público a partir de 12 de novembro. Neste momento, a plataforma - que deve concorrer com a Netflix - estará acessível somente nos Estados Unidos, ao custo de US$ 6,99 mensais. A empresa multimídia, que em março concluiu a compra da 21st Century Fox por US$ 71,3 bilhões, apresentou ontem (...