Em coletiva à imprensa nesta segunda-feira (20), para apresentar regras trazidas pelo novo decreto de enfrentamento ao coronavírus, o governador Ronaldo Caiado (DEM) apontou a conscientização da população goiana, o que levou o índice de isolamento social no Estado chegar a ser o maior do País, como uma das razões pela baixa taxa de mortalidade em decorrência do coronavírus em Goiás. Até o mais recente boletim divulgado pela Secretária do Estado de Saúde (SES), o Estado registrava 393 casos confirmados da doença, com 18 mortes.

O governador também comentou que “ninguém vai morrer de fome”. “Estamos produzindo a maior safra do mundo hoje”. Ainda apontou que a economia de todos os países atingidos pela doença foi afetada, mas frisou que não tem que dar prioridade à economia neste momento.

“Essa tese do cidadão querer propor roleta russa com a cabeça de trabalhador, meu amigo, comigo não cola. Serei defensor intransigente da vida. Porque não tem preço.” Ele ainda acrescentou que se o Estado conseguir atravessar o coronavírus com menor índice de mortalidade e com condições de atendimento a todos que venham ter o problema, “nós recuperaremos a economia rapidamente”.

Protesto

Questionado sobre a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em protesto ontem, em Brasília, contra o isolamento social, que também teve mensagens de manifestantes pedindo o fechamento do Congresso Nacional e intervenção militar, o governador de Goiás ressaltou que o objetivo principal do governo agora é “salvar vidas” e afirmou ser um homem que nunca transgrediu dois princípios: “defesa da vida e da democracia”.

Caiado foi um dos 20 governadores que assinaram carta divulgada ontem pelo Fórum Nacional de Governadores em apoio aos presidentes da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Na carta os governadores afirmam julgar não haver conflitos inegociáveis entre a salvaguarda da saúde da população a proteção da economia nacional, ainda que os momentos para agir mais diretamente em defesa de uma e de outra possam ser distintos.

Novo decreto

O novo decreto do governo estadual foi publicado no fim da noite de ontem, em edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE). O documento prorroga por 150 dias a situação de emergência na saúde pública em Goiás e traz flexibilizações quanto ao funcionamento de atividades econômicas no Estado. Entre as atividades que passam a ser permitidas, com ressalvas, estão a de igrejas, comércio para entregas, salões de beleza, concessionárias de veículos, extração mineral e construção civil.

A partir da tarde desta segunda-feira, segundo informado pelo governo estadual, empresas contarão com uma ferramenta para consultar se estão no grupo das atividades liberadas para funcionar ou não pelo novo decreto em vigor no Estado.

Para realizar a consulta o empresário deverá digitar o CNPJ no campo de busca do portal Goiás Digital (www.go.gov.br) e, na sequência, será informado se sua atividade está enquadrada na flexibilização. Caso esteja autorizado, receberá no mesmo site a informação de qual protocolo deverá seguir para abrir as portas.