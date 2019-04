Economia Ser Educacional compra UniNorte por R$ 194,8 milhões Instituição é líder de mercado na região e no final de 2018 contava com 25,172 mil alunos

A Ser Educacional anuncia a compra da UniNorte, em Manaus. O valor base (Enterprise value) é de R$ 194,814 milhões, do qual será deduzido endividamento líquido de R$ 9,814 milhões. A transação se deu pela subsidiária Centro Nacional de Ensino Superior, por 100% do capital social da Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas Ltda., mantenedora do Centro Univ...