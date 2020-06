Economia "Será possível reabrir comércio após estabilizar curva e aumentar leitos de UTI", diz promotora Após pedido do MP, decisão judicial anulou, na noite de domingo (21), decreto da Prefeitura de Goiânia que previa retomada de comércio incluindo shoppings e galerias

Um dia antes de os shoppings e galerias retomarem as atividades em Goiânia, uma decisão judicial em caráter liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) anulou o decreto da prefeitura que autorizava a reabertura do comércio nesta segunda-feira (22). O pedido havia sido feito pela promotora Marlene Nunes Freitas Bueno, da 87ª Promotoria. Nesta manhã, ela con...