"Será possível reabrir comércio após estabilizar curva e aumentar de leitos de UTI", diz promotora

Um dia antes de os shoppings e galerias retomarem as atividades em Goiânia, uma decisão judicial em caráter liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) anulou o decreto da prefeitura que autorizava a reabertura do comércio nesta segunda-feira (22). O pedido havia sido feito pela promotora Marlene Nunes Freitas Bueno, da 87ª Promotoria. Nesta manhã, ela con...