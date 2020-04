Economia Senadores mudam PEC do Orçamento de guerra e texto agora voltará para a Câmara Após acordo, Proposta de Emenda à Constituição deve ser votada no Senado na quarta-feira sem artigos referentes à atuação do BC

Líderes do Senado fecharam ontem um acordo para votar na quarta (15) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do orçamento de guerra sem os artigos referentes à atuação do Banco Central (BC). Uma das medidas prevê a compra de títulos privados. Previsto inicialmente para ser apreciada em sessão virtual ontem, o texto da PEC aprovado na Câmara dos Deputados não conseguiu a...