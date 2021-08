Economia Senador Canedo vai ganhar nova base de distribuição de combustíveis A Larco vai inaugurar estrutura própria com capacidade para armazenar até 5,8 milhões de litros; investimentos somam R$ 20 milhões

Senador Canedo vai contar com uma nova base de distribuição de combustíveis. A distribuidora Larco, quarta maior do Nordeste e uma das dez maiores do Brasil, inaugura até o fim deste ano uma nova base própria na cidade, num investimento de R$ 20 milhões. A nova base, que atenderá todo Estado de Goiás, terá um sistema de automação inovador na região e será uma das mais m...