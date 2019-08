Economia Senado pode atrasar votação da Previdência Governo teme que senadores ‘abandonem’ reforma para tratar do ‘pacto federativo’

A prioridade dada por senadores a propostas que dão mais recursos a Estados e municípios acendeu o sinal amarelo na equipe econômica e entre congressistas que apoiam a reforma da Previdência, segundo apurou o Estadão/Broadcast. O risco já no radar do governo e de técnicos do Congresso é que o chamado “Pacto Federativo” seja desvirtuado e usado como instrumento de fôl...