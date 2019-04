Economia Senado deve votar Orçamento Impositivo nesta quarta (03) PEC determina que a previsão de receita e a fixação da despesa na lei orçamentária reflitam a conjuntura econômica e a política fiscal do governo

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que determina a imposição da execução das emendas de bancada do Orçamento deve ser votada nesta quarta-feira, 3, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. A decisão de levar o chamado “Orçamento Impositivo” a pleito foi tomada durante reunião do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com os...