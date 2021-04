Economia Senado deve votar em maio projeto do novo Refis

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pretende colocar em pauta no início de maio projeto de lei que prevê uma nova rodada do Refis, programa de refinanciamento de dívidas tributárias das empresas. Pacheco ainda afirmou que a regularização dos débitos deveria ser ampla, como nas edições anteriores do programa, e não apenas para os débitos que tenham sido cri...