Economia Senado derruba veto, e Guedes tenta impedir reajuste a servidores Caberá à Câmara decidir sobre brechas no congelamento salarial; se for favorável, impacto sobre despesas públicas pode chegar a R$ 98 bilhões

Após derrota no Senado, a equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) acionou interlocutores do governo no Congresso para tentar garantir o congelamento salarial de servidores públicos até o fim do próximo ano. Apesar dos esforços de aliados do governo, o Senado ontem pela derrubada de um veto presidencial, o que pode abrir novamente a brecha para reajustes a diversas cate...