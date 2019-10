Economia Senado começa a discutir divisão de recursos do petróleo com Estados e municípios O leilão do excedente de petróleo da chamada cessão onerosa está marcado para o próximo dia 6 e tem previsão de arrecadar R$ 106,6 bilhões

O Senado começou a discutir, em plenário, o projeto que divide os recursos do megaleilão do petróleo com Estados e municípios.O texto passou mais cedo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e, se aprovado sem alterações, seguirá para sanção presidencial. O repasse dos recursos para governadores e prefeitos destrava a conclusão da reforma da Previdência na Casa, ...